«Роснефть» собирается заплатить Герхарду Шредеру 600 тысяч долларов

Совет директоров «Роснефти» предложил выплатить своему председателю совета директоров Герхарду Шредеру (бывший канцлер Германии) в качестве вознаграждения 600 тысяч долларов.

Об этом 21 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к годовому собранию акционеров «Роснефти». Остальные члены совета директоров могут получить от компании немного меньше: Маттиас Варниг (бывший сотрудник министерства госбезопасности ГДР) и Дональд Хамфриз — по 580 тыс. долларов, Олег Вьюгин — 565 тыс., Айван Глазенберг и Алсуваиди Файзал – 530 тыс. Эти суммы — компенсация расходов и затрат, которые связаны «с исполнением ими своих функций», говорится в материалах компании. Окончательное решение примут акционеры на годовом собрании.

Напомним, Герхард Шредер стал председателем совета директоров «Роснефти» в октябре 2017 года. Причем исполнительный директор компании Игорь Сечин уверял, что работать бывший канцлер Германии будет бесплатно. «Вклад, который привносит Шредер в расширение российско-германского сотрудничества, – <…> осознанный шаг, <…> осознанная позиция, основанная на понимании стратегической важности такого сотрудничества для долгосрочного и устойчивого развития экономики Германии. И, наверное, не случайно господин Шредер принял предложение о работе в "Роснефти", отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании», – говорил Сечин. Правда, позже представитель компании Михаил Леонтьев пояснил, что в «Роснефти» считают некорректным «не выплачивать вознаграждение человеку такого масштаба».