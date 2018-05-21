К ЧМ-2018 в городах-организаторах появилось по Эрмитажу

Инородную достопримечательность вписали в города, принимающие мундиаль, создатели официального туристического портала чемпионата мира по футболу.

Внимательные болельщики заметили, что на вкладке, посвящённой Саранску, за названием города размещена фотография петербургского Эрмитажа. Снимок ведёт пользователя на информационный портал для туристов в Мордовии.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 российских городах. Создатели сайта к каждому городу, кроме Москвы, прикрепили универсальную карточку с Эрмитажем. И только московскую вкладку сопровождают фотографии исключительно со столичными достопримечательностями. Сайт сделан по заказу организационного комитета «Россия-2018».

Ранее рекламный плакат с опечаткой в названии города появился в аэропорту Нижнего Новгорода. Болельщиков пригласили в «Нижний Новгодор».