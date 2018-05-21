В Петербурге в Курортном районе появился сквер Пограничников. Как стало известно «Фонтанке», постановление о таком наименовании безымянного сквера между озером Сестрорецкий Разлив и Приморским шоссе губернатор Георгий Полтавченко подписал еще 18 мая.

Инициатором именно такого названия участка лесопарка стал совет ветеранов-пограничников. Как говорится в обращении к вице-губернатору, главе Топонимической комиссии Владимиру Кириллову (бывшему пограничнику), именно в этом месте проводится ежегодное празднование профессионального праздника.

Ближайшее праздничное мероприятие в честь 100-летия со дня основания пограничной службы РСФСР состоится уже 28 мая.

Как утверждают в администрации Курортного района, поддержавшей предложение совета ветеранов, с 1323 года по реке Сестре проходила граница между Россией и Швецией, а с 1918-го — Финляндией.

Ради увековечивания деятельности пограничников в апреле петербургский парламент изменил закон о зеленых насаждениях общего пользования, выделив безымянный сквер из общего массива лесопарка.