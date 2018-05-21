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Чемпионат мира по футболу 2018
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21.05.2018 21:08

Английские фанаты пообещали устроить российским болельщикам «третью мировую» во время ЧМ-2018

Радикально настроенные футбольные фанаты из Англии заявили о своем желании вступить в бой с коллегами из России во время чемпионата мира. Как сообщает 21 мая  Daily Star, в Россию отправятся объединенные силы нескольких местных фанатских группировок, чтобы «задать жару» российским болельщикам.

При этом представитель одной из них под названием Smoggies Elite отмечает, что главным их долгом будет защита соотечественников, ведь больше за них заступиться будет некому.

«Там не существует такого понятия, как «защита». Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как куры на бойне», — заявил безымянный английский фанат.

Также он пообещал устроить российским фанатам «третью мировую». «Если люди думают, что всё это большая шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем — такого никогда не будет. Есть мужики из Ньюкасла, им по 50—60 лет, так они с ума сходят, ждут-не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая», — подчеркнул британец.

Перспектива возможного ареста британских радикалов не пугает: «Мы ничуть не беспокоимся. В уличных боях никаких «а что если» быть не может. Единственное, что будет — это то, что мы дадим русским бой. А потом будь что будет».

Ранее англичан, которые поедут на чемпионат мира в Россию, предупредили об угрозе нападения медведей, а геям-болельщикам  посоветовали не держаться за руки в российских городах. 

Напомним, ЧМ-2018 продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Ожидается, что на мундиаль приедет больше 100 тысяч болельщиков из Великобритании.


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