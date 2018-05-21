«Фонтанка» за 60 секунд — 21 мая

В Петербурге будут судить последователя императора Веспасиана. Сочтя, что деньги не пахнут, бывший архангельский чиновник Сергей Аверин взялся строить канализацию за 73 млн рублей и, как считает следствие, часть из них потратил на собственную избирательную кампанию в местный парламент.

После смены тарифов на ОСАГО шансы, что в вас въедет рецидивист без полиса, увеличатся.

Главный сюрприз правительства-2018 — Дмитрий Патрушев на сельском хозяйстве — на самом деле предвестник неодворянства. Сначала позаботятся о земле, а потом и о душах. Для начала штук по 200 на дворянина.

Прости, но это не «Харлей», а «Урал». Главный тренер футбольного клуба «Тосно» зачем-то сменил команду.

Вдвойне странно, что «Урал», когда тут, под боком, тренера для «Зенита» днем с огнем найти не могут.

Петербургское ЛДПР встало на борьбу за здоровый сон. Дневной. Потому что тишина должна быть не только в библиотеке.

А еще ЗакС пятый год пытается сделать петербургские такси беленькими. А они ни в какую — мол, и черненькими нас любят.

Что вы знаете о полярниках, кроме анекдота про маузер Папанина? Викторина «Фонтанки».

Вы сегодня ругались матом? А москвичи ругались.

Хорошая новость — в Выборгском заливе поселился горбатый кит. Хорошая ли это новость для кита, непонятно — залив, по китовым меркам, однокомнатный.