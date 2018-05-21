«Зенит». Слухи вместо тренера

В последние годы имя нового главного тренера «Зенита» становилось известно едва ли не до официальной отставки предыдущего. Идет уже вторая неделя после ухода Роберто Манчини, в первой половине июня начинать тренировки, а вакансия все еще открыта.

«Фонтанка» собрала все, что известно на данный момент о возможном будущем главном тренере «Зенита».

Знаменитый шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» быстро сузился до трех человек, если, конечно, он изначально не был розыгрышем и пиар-акцией. Кто именно выпал из великолепной пятерки – Сергей Семак, Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли или Марсело Гальярдо, – официально неизвестно, но чаще всех в прессе продолжают мелькать Семак и Сарри.

Пока еще главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак успел побывать на прошлой неделе на совете директоров «Зенита». И хотя это нигде официально не объявлялось, но несколько фотокамер, дежуривших на Английской набережной, четко поймали момент, как отец восьми детей входил в офис «Газпрома».

Скрывать это было бессмысленно, и позже Семаку все-таки пришлось ответить на несколько вопросов.

– Мы просто пообщались, – прокомментировал свое присутствие на заседании генерального спонсора «Зенита» главный тренер «Уфы». – До моего назначения пока еще далеко. Все зависит от руководства «Зенита».

Чуть ранее в официальном сообществе «Зенита» на сайте «ВКонтакте» было опубликовано голосование со всеми пятью именами из того самого шорт-листа, и Семак в нем одержал уверенную победу: за российского специалиста отдали свой голос 45 тысяч человек из 70 тысяч проголосовавших, или 65 процентов.

В прошлом Семак уже говорил, что при новом руководстве, то есть при Сергее Фурсенко, в «Зените» он вряд ли появится, но, как известно по информации «Фонтанки», после заседания на Английской набережной полномочия главы клуба Сергея Фурсенко были серьезно урезаны. В частности, для выбора главного тренера теперь нужна виза совета директоров клуба. То есть теперь возможны варианты.

Другой кандидат, имя которого никак не сходит со страниц российской и итальянской прессы, – Маурицио Сарри. Под его руководством пятый по размеру бюджета клуб Италии – «Наполи» – третий год подряд выигрывает медали национального чемпионата (серебро в 2016-м, бронза в 2017-м и еще одно серебро в 2018 году). К слову, в том самом опросе среди подписчиков официальной страницы «Зенита» «ВКонтакте» Сарри занял второе место (почти 14 тысяч проголосовавших, или 19,7%).

Однако тут у сине-бело-голубых серьезная конкуренция. На 59-летнего специалиста претендуют также «Челси» и «Боруссия». К тому же в «Наполи» тоже не прочь сохранить столь эффективного тренера. Президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис выразил готовность значительно повысить зарплату Сарри. Насколько именно, не уточняется. Известно лишь, что сейчас Сарри получает 1,4 млн евро. «Зенит» же, утверждают западные СМИ, предлагает итальянцу якобы сразу 7 млн евро. Трудно сказать, насколько это правда, при том что Роберто Манчини получал в Петербурге около 5 млн евро.

Известный футбольный комментатор и футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил в своем телеграм-канале, что на днях в Италию специально для переговоров с Сарри летала делегация из Петербурга в составе главы совета директоров клуба Александра Дюкова, Максима Митрофанова и Джулио Дини – адвоката экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, якобы помогающего сейчас сине-бело-голубым и в переговорах с Сарри. Пока еще наставнику «Наполи» обещали карт-бланш и участие в трансферных вопросах. Сам Сарри пока находится в раздумьях.

«Будущее? Я поговорю со своей семьей и тогда приму решение», – заявил Сарри накануне, 20 мая.

Если первые два кандидата из обновленного списка понятны, то фигура третьего остается под вопросом. С первого же дня после объявления о расторжении контракта с Роберто Манчини из прессы не исчезает имя самого успешного в истории «Зенита» наставника – Дика Адвоката, уволенного в 2009-м. Некоторые инсайдеры даже утверждают, что именно он главный конкурент Семака за вакантное место главного тренера петербургского клуба.

«Питерский клуб хочет нас пригласить? Мы были бы очень сильно в этом заинтересованы. Но пока на нас с официальным предложением никто не выходил», – заявил на днях Корнелиус Пот, многолетний ассистент и представитель 70-летнего голландского тренера.

Источники «Фонтанки» уверяют, что Адвоката хочет видеть у руля «Зенита» лично Сергей Фурсенко, которого с голландцем связывают многолетние дружеские отношения. Вместе они работали в «Зените», а потом в РФС (Адвокат возглавлял сборную России в период президентства Фурсенко в Федерации футбола). Однако в самом «Зените» на официальном уровне яростно отрицают такую возможность. По данным «Фонтанки», это предложение не поддерживает глава «Газпрома» Алексей Миллер, так что такое развитие событий маловероятно. Опровергли интерес к голландцу и в пресс-службе петербургской команды.

Сам Адвокат сейчас находится не в лучшей своей форме за многие годы: под его руководством роттердамская «Спарта» в минувшем сезоне вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов.

«Я ответственен за вылет команды, заканчивать карьеру таким образом неприятно. Думаю, что «Спарта» была моим последним клубом. Посмотрим, какие будут варианты. Если ничего хорошего, то это конец», – заявил 21 мая Адвокат.

Испанский тренер Рафаэль Бенитес в качестве кандидата на пост главного тренера «Зенита» возник всего пять дней назад. 17 мая о желании петербургского клуба заполучить победителя Лиги чемпионов – 2004 объявила английская пресса. В минувшем сезоне Бенитес возглавлял «Ньюкасл», занявший десятое место в английской Премьер-лиге. Отмечалось, что «Зениту» будет сложно заполучить испанца, на которого также претендует «Вест Хэм».

Утром 21 мая английские СМИ написали, что петербургский клуб был готов предложить Бенитесу «выгодный контракт и выделить очень большой бюджет на трансферы», но тот отказался от переезда в Петербург. Вечером того же дня некий источник из окружения Бенитеса уже опровергал эту информацию: «Бенитес не отказывался. Пока «Зенит» не смог найти никого лучше его».

По данным «Фонтанки», еще одним кандидатом с недавних пор стал аргентинец Хосе Пекерман, выведший сборную Колумбии в финальную часть чемпионата мира. Таким образом, полноценные переговоры с ним возможны только после окончания мундиаля. Хосе Пекерман – 68-летний специалист из Аргентины. В качестве тренера он трижды выигрывал со сборной Аргентины молодежный чемпионат мира до 20 лет (1995, 1997, 2001). С 2012 года возглавляет сборную Колумбии, с которой в 2016 году стал бронзовым призером Кубка Америки. В этом послужном списке смущает только отсутствие достижений на клубном уровне.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»