Автовокзал «Северный» построят в Парголово, на проспекте Энгельса

В Смольном рассказали, где построят автобусный вокзал «Северный». Финансовую модель проекта разработают в ближайшее время.

Как сообщили 21 мая в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, этот вопрос обсуждался на профильном совещании в Смольном. Вокзал предполагается разместить в Парголово по адресу: пр. Энгельса, участок 1 (юго-западнее пересечения с 3-м Верхним переулком). По словам представителей пресс-службы, транспортную доступность планируемому объекту обеспечит расположение в непосредственной близости от пр. Энгельса и КАД.

Кроме того, обсуждалось строительство и автовокзала «Южный» восточнее проспекта Юрия Гагарина, он войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Купчино».

Вокзал окажется доступен через городские магистральные улицы (Дунайский и Витебский проспекты). Кроме того, Витебский обеспечивает связь с КАД и выходы на внешние автодороги (М-10 «Россия», М-20 «Санкт-Петербург – Псков», М-11 «Нарва»). Возможно также сообщение с Ленинградской областью по направлениям Тосно, Гатчина, Коммунар, Лукаши, Ям-Ижора и другим. В перспективе маршрутная сеть должна включать межрегиональное и международное сообщение.

Ранее «Фонтанка» писала о долгой истории автовокзала «Южный», который должен появиться во Фрунзенском районе, восточнее проспекта Гагарина. На двух участках площадью почти в 4 с половиной гектара планируется застройка в 5,8 тыс. квадратных метров, 5 перронов прибытия и 12 перронов отправления. В сутки автовокзал сможет выпускать 326 автобусов и 12,4 тысячи пассажиров. Что касается «Северного», то под проект даже был найден инвестор, компания «Сидней». Однако пока реализована только коммерческая часть — двухэтажный торговый комплекс на улице Михаила Дудина. В 2014 году сообщалось, что оба вокзала построят в 2016–2017 годах.