За ударившую ребенка хозяйку пинчера заступилась прокуратура Петербурга

Прокуратура опротестовала приговор владелице карликового пинчера Надежде Федоровой, отправленной в колонию за удар по ребенку на детской площадке. Надзорное ведомство проявляет милосердие.

Как сообщает 21 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, Петроградский суд зарегистрировал жалобы Федоровой и апелляционное представление прокуратуры на приговор, по которому подсудимая получила год колонии-поселения и штраф в 500 тысяч рублей.

Прокуратура просит приговор изменить в связи с неправильным, по ее мнению, толкованием уголовного закона.

В прениях представитель обвинения просила не лишать Федорову свободы, а ограничиться тремя годами условно с двухлетним испытательным сроком. Защита и вовсе желала оправдания по статье 213, «Хулиганство», и прекращения дела по 116-й статье УК, «Побои», так как один удар по ребенку якобы не считается побоями.

Федорову задержали и поместили под домашний арест после инцидента 4 сентября 2017 года. На детской площадке Дивенской улицы она выгуливала карликового пинчера, который приставал к тяжелобольному ребенку. На просьбу надеть намордник или уйти Надежда распылила газ, с размаху беспричинно ударила трехлетнего мальчика ногой в грудь, избила его мать и охранника.

Федорова находится под домашним арестом до вступления приговора в силу.