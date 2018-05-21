В Петербурге может появиться сервис по аренде электросамокатов

Каршеринговый оператор YouDrive рассматривает создание в Петербурге сервиса по аренде электросамокатов — YouDrive lite, который недавно был запущен в Москве.

– Dockless-модель шеринга электросамокатов легко применима к любому городу, поэтому, разумеется, мы рассматриваем возможность появления YouDrive lite в Петербурге, – сообщил «Фонтанке» 21 мая Кирилл Курашев, директор по маркетингу YouDrive. – При этом желательно наличие в этом городе развитой инфраструктуры и безбарьерной среды.

По его словам, рынок кикшеринга, как его уже начали называть, только-только возникает в России. Поэтому сейчас в компании хотят проверить все гипотезы, отстроить процессы и полноценно запуститься в Москве. А затем, оценив популярность сервиса и объем услуг, масштабировать показатели для Петербурга. При этом потенциальной конкуренции со стороны сервисов по аренде велосипедов он не видит.

Одновременно аналогичный сервис по аренде электросамокатов запустил в столице и другой крупный игрок на рынке каршеринга — компания «Делимобиль». Там пока свои планы «Фонтанке» раскрывать не стали. У YouDrive lite цена аренды — 5 рублей за минуту. У «Делисамоката» – 100 рублей в час или 450 рублей в день.