Горожане воюют с горой строительного мусора на Парнасе

Свалку мусора заметили петербуржцы в промзоне Выборгского района города. Как рассказали «Фонтанке» читатели 21 мая, отходы со стройки скапливаются в гору в районе 16-го дома на 5-м Верхнем переулке.

«Мусор занимает половину проезжей части, что создаёт аварийность движения по дороге», — отметил читатель Михаил. По его словам, строительные материалы начали появляться около месяца назад. Горожане уже успели подловить незаконно разгружающуюся машину с мусором рядом с импровизированной свалкой. Фото с транспортом направили властям.

В администрации Выборгского района проблему замусоренности подтвердили и заявили, что для её решения в ближайшее время будет проведён аукцион по выбору подрядчика, который и займётся уборкой на этой территории.