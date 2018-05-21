Дело о расстреле полицейских в Астрахани дошло до суда

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении семи участников группировки, которая совершила нападения на сотрудников полиции и Росгвардии в Астраханской области.

Как пояснили в пресс-службе СК 21 мая, в апреле прошлого года радикальные исламисты – приверженцы одной из запрещённых в России террористических организаций Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев – создали вооружённую группировку в Астрахани.

Ночью 4 апреля Саспанов, Кукулаев и двое их подельников спровоцировали ДТП на улице Автозаправочной. На место вызвали наряд ДПС. Когда полицейские прибыли на место, на них напали. Подозреваемые расстреляли правоохранителей, забрали у них оружие и скрылись.

6 апреля было совершено вооружённое нападение на пост Росгвардии. В результате перестрелки трое гвардейцев получили ранения, четверо нападавших погибли.

Оставшиеся в живых семь участников группировки, как полают в СК, «приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования». Им предъявлены обвинения по шести статьям Уголовного кодекса. В ближайшее время дело передадут в суд.