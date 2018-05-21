В «Единой России» проявят нетерпимость ради единства

«Единая Россия» сформулировала основные принципы своей идеологии по итогам партийной конференции «Направление 2026». Как пишет 21 мая «Коммерсантъ», три главных принципа – это «благополучие человека», «единство и суверенитет страны», а также «лидерство и развитие».

«Единство и суверенитет <…> Социальное, историческое, политическое, правовое, культурное единство страны — важнейшая задача. Мы будем нетерпимы к любым проявлениям, разрушающим Россию: ксенофобии, социальной несправедливости, псевдорелигиозным и тоталитарным сектам, к искажению истории, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь нашего государства», — цитирует издание проект резолюции по итогам конференции.

Россия должна занять лидерские позиции в ключевых сферах экономики, заявили в «Единой России». В партии уверены, что это является «жизненной необходимостью, условием сохранения страны и народов России, суверенитета и конкурентоспособности». Напомним, о необходимости технологического прорыва ранее говорил президент Владимир Путин. На заседании Совета ректоров в Петербурге он утверждал, что в ближайшем будущем страна может безнадежно отстать от конкурентов, если не сделать «технологический прорыв».

«Лидерство в образовании и науке, в технологиях завтрашнего дня и в уровне жизни наших граждан, в социальной сфере и в создании передовой инфраструктуры, в обороноспособности и культурном развитии — главный вызов, стоящий перед страной», – буквально вторят Путину в партии власти.