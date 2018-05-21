Самая знаменитая финская нерпа взорвала соцсети своим видеоприветствием

Появление нерпы в кадре онлайн-трансляции, запущенной Фондом дикой природы на озере Саймаа, вызвало восторг зрителей. Видео разошлось в «Фейсбуке» в количестве 1500 репостов.

В объектив камеры попал толстяк Пуллерво, ставший знаменитым годом ранее, когда приплыл погреться на камне, рядом с которым и была установлена камера. На этот раз он стал почти по-человечески кричать и махать ластом. И пользователи Сети принялись гадать, как можно интерпретировать реакцию животного. Очевидно, что так нерпа отмахивается от насекомых. Но некоторые увидели приветственный жест.

В WWF тут же заявили, что букашки порой досаждают тюленям, но всё же это наименьшая из проблем Пуллерво, который является представителем вымирающего вида.

Напомним, финские зоозащитники после успеха трансляции с нерпами в этом году решили установить также камеры со всеобщим доступом для наблюдения за оленями и белками-летягами.