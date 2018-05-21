Разгонит ли бензин инфляцию

Цены на бензин в Северной столице за последние два месяца выросли почти на 4%. И это не предел. Выборы прошли и инфляцию больше никто не сдерживает, предупреждают эксперты.

По данным Росстата, с конца марта литр бензина подорожал на 3,6% и теперь стоит в среднем 42,43 рубля. Цены на топливо разогнало подорожание нефти и рост курса доллара. Нефтяным компаниям и государству выгоднее продавать черное золото на экспорт, а внутренние цены подтягиваются к экспортным.

В сетях АЗС цены на АИ-92 увеличились на 3,6%, до 43 рублей. Зато АИ-95 подорожал сразу на 4,1%, до 39,81 рубля за литр, дизельное топливо – на 4,2%, до 42,81 рубля за литр. Около 80% себестоимости бензина приходится на сырье, объясняет аналитик «ФИНАМ» Алексей Калачев. Нефть марки Brent с конца марта подорожала с 69 до 77 долларов за баррель. Но если в обычной ситуации рост мировых цен на «черное золото» компенсируется ростом курса рубля относительно доллара, то в этот раз этого не произошло. Напротив, американская валюта подорожала с 58 до 62 рублей. Внутренние цены подтягиваются к экспортным расценкам, иначе большая часть сырья и продуктов его переработки уйдут на внешний рынок.

Совпадение или закономерность

Тот факт, что рост цен начался сразу после выборов, Алексей Калачев считает случайным совпадением. «Именно в начале апреля произошел новый раунд санкционной войны, вызвавший резкое ослабление курса рубля», – говорит он. Еще одним источником роста цен стало повышение акцизов. Для автомобильного топлива пятого класса с 1 января 2018 года они повысились на 10,7% по сравнению с действующей ставкой до 11,2 тысячи рублей за тонну. Параллельно ставка акциза на дизельное топливо достигла 7,7 тысячи рублей за тонну, показав рост на 12,7%.

Но участники рынка придерживаются иной позиции. Цены на биржах и в оптовом звене начали расти с начала года, признают они. Но крупные нефтяные компании до выборов сдерживали рост цен в рознице, работая в минус. Держать ту же планку пришлось и независимым игрокам, рассказал на условиях анонимности топ-менеджер одной из сетей АЗС, работающих на рынке Северной столицы.

«В апреле заводы воспользовались периодом междувластия в правительстве и стали сильнее задирать цены в опте», – говорит президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. С ростом мировых цен на нефть появился и дефицит. Так, если в декабре на Петербургской бирже обращалось по 50 тыс тонн топлива в день, то в апреле только 12. «Объемы ушли на экспорт», – комментирует эксперт. В итоге биржевая стоимость бензина и дизельного топлива с апреля в среднем выросла примерно на треть.

На рынке сложилась уникальная ситуация, когда оптовые цены оказались выше розничных. Так, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 11 мая, оптовая цена литра АИ-92 превысила стоимость его на АЗС на 1,3 рубля, а дизельного топлива — на 1,1 рубль.



Итогом подорожания бензина и дизеля неминуемо станет рост расценок на услуги транспортных компаний, что внесет вклад в общую инфляцию. Центробанк уже сообщил, что в июне пересмотрит прогноз по росту потребительских цен. Замглавы регулятора Ксения Юдаева пообещала, что он не выйдет за пределы допустимого коридора 3-4%, но плотнее приблизится к 4%.

Но участники рынка считают, что угроза для экономики куда серьезнее. По словам владельцев АЗС, запас рентабельности давно исчерпан, и они будут вынуждены повышать цены в рознице. «Чтобы выйти из минуса, надо увеличить розничную цену на 4-6 рублей. И это без учета нового повышения акцизов», – прокомментировал «Фонтанке» один из игроков. Напомним, следующая индексация произойдет 1 июля. Ставки на бензин пятого класса повысятся до 11 892 рублей за тонну, а на дизельное топливо — до 8 258 рублей за тонну. Это может добавлять к цене еще 15-20 копеек, считает Алексей Калачев.

Ручное управление

Сдерживать инфляцию под силу только вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, тогда как независимой рознице, на которую в целом по стране приходится 60% рынка, это грозит разорением.

Российские топливные ассоциации на прошлой неделе обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию, рассказал Олег Ашихмин. По их словам, поскольку естественная остановка роста оптовых цен маловероятно, необходимо регулирование в ручном режиме. В качестве мер предлагаются увеличение объема поставок топлива на внутренний рынок, введение моратория на экспорт нефтепродуктов, либо повышение экспортных пошлин, которые бы сделали продажи на внутреннем рынке более привлекательными.

Ответа от правительства пока нет, но, по мнению участников рынка, жесткого протекционизма ждать не стоит. Продавать нефть за границу выгодно не только нефтеперерабатывающим заводам, но и бюджету, которому это приносит дополнительные доходы.

По словам Алексея Калачева, развитие событий в большей степени будет определять Федеральная антимонопольная служба. «Она уже требует от производителей повысить лимиты продажи топлива на биржевом рынке и будет стараться сдержать динамику на уровне, не на много превышающем инфляции», – говорит эксперт. Но успех будет зависеть от того, удастся ли ведомству добиться взаимопонимания с крупнейшими производителями.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»