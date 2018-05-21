Разгонит ли бензин инфляцию

Еще
23:11 21.05.2018
Пришлите свою новость!
23:08
«Зенит» и его полузащитник Паредес недовольны сборной Аргентины
22:43
Трамп запретил в США операции с госдолгом Венесуэлы: «Чтобы не распродавали за откаты»
22:36
На «Невском проспекте» не нашли взрывчатки
22:31
В Cосновке утонул купальщик
22:19
Любителям шопинга предлагают протестировать российскую версию Amazon
22:02
«Невский проспект» закрыли для пассажиров
21:56
«Роснефть» собирается заплатить Герхарду Шредеру 600 тысяч долларов
21:43
К ЧМ-2018 в городах-организаторах появилось по Эрмитажу
21:23
В Марселе неизвестные с автоматами Калашникова открыли стрельбу на улице
21:19
Барак Обама станет кинопродюсером у Netflix
21:14
В Курортном районе появился сквер Пограничников
21:08
Английские фанаты пообещали устроить российским болельщикам «третью мировую» во время ЧМ-2018
20:35
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 мая
19:35
Автовокзал «Северный» построят в Парголово, на проспекте Энгельса
19:29
За ударившую ребенка хозяйку пинчера заступилась прокуратура Петербурга
19:18
Горожане воюют с горой строительного мусора на Парнасе
19:07
В Петербурге может появиться сервис по аренде электросамокатов
19:03
Дело о расстреле полицейских в Астрахани дошло до суда
18:58
Самая знаменитая финская нерпа взорвала соцсети своим видеоприветствием
18:52
В «Единой России» проявят нетерпимость ради единства
18:27
Прохоров требует с Навального 1 рубль в суде
18:12
Эксперты рассказали, какие подержанные авто предпочитают россияне
18:01
Минкульт просят быстрее решить «вечный вопрос» о театральных директорах и худруках
17:57
Журналист Антон Красовский собрался в мэры Москвы
17:53
В сборную чемпионата мира по хоккею не попал ни один россиянин
17:40
Игрокам «Йокерита» продолжают задерживать зарплаты из-за санкций против Ротенберга
17:36
Из-за пожара на крыше эвакуировали жителей многоэтажки на Наставников
17:33
Авария перед вантовым мостом собрала пробку на КАД
17:29
СМИ: Спустя более чем полгода после стрельбы в школе Ивантеевки СК возбудил дело о халатности
17:24
В «Единой России» предлагают сужать дороги для экономии
17:05
Кудрин рассказал, как в девяностые увольнял генералов
16:48
«Ты еще жизни не видел»: пассажир Пулково оскорбил полицейского нравоучением
16:44
"Технологический институт" открыт для пассажиров
16:41
Британец разогнал сарай до 170 километров в час
16:35
«Алмаз-Антей» окажет помощь семье погибшего в бассейне ребенка
16:31
Скончался режиссер запрещенного фильма «Комиссар» Александр Аскольдов
16:28
Сирийские военные заявили о полном освобождении Дамаска от террористов
16:24
Колесов: Середина мая в Петербурге — одна из самых теплых за годы метеонаблюдений
16:20
В помощь детям-сиротам создали мобильное приложение
16:16
В Петербурге банкротится Спецтрест №27, который строил гостиницы «Интурист» и «Советская»
16:12
СМИ: Прямая линия Путина пройдет без зрителей
16:09
Финский Тампере назван столицей сауны
16:04
Песков: Дарить цветы женщинам и коллегам по работе — нормально
15:59
"Технологический институт" закрыли на проверку
15:56
За отказ спустить 1 млн евро в канализацию экс-чиновника отдали под суд
15:53
В России выросло производство легковых автомобилей
15:50
Взрыв в кафе Баку произошёл из-за утечки газа
15:44
На Пулковском шоссе обвалился вход в парадную: жители винят развязку на Дунайском
15:35
Британия при поддержке ФБК Навального готовит санкции против российских богачей
15:22
Клещи атакуют петербуржцев: за неделю трое заразились энцефалитом
15:18
В кафе Баку произошёл взрыв, двое погибших
15:14
Суд оставил в силе меру пресечения Серебренникову и остальным фигурантам дела «Седьмой студии»
15:10
На ледоколе «Красин» дымила корма
15:07
Дело о гибели четырех человек под «Мерседесом» Брежнева передано в суд
15:03
Китайцы собираются размножаться без ограничений
14:53
Петербургской ЛДПР мешают спать днем
14:47
Девушка за рулём БелАЗа раздавила бензовоз в Кузбассе
14:40
Обвиняемый в призывах к терроризму вместо математика Богатова признал вину
14:33
Главный тренер «Тосно» переходит на работу в Екатеринбург
14:30
В парламент внесли законопроект о едином цвете для петербургских такси
14:22
Лидер челябинского штаба Навального устроил голодовку в спецприёмнике. Его поддержали сокамерники
14:14
Желающий проскочить водитель непростой машины собрал массовое ДТП на Дороге жизни
14:11
Приговор националисту Максиму Тесаку Марцинкевичу отменен
13:59
Прокуратуру просят проверить стройку на Воскресенской набережной
13:52
В подмосковной школе во время урока на учеников обрушился потолок
13:48
Жара продолжается: в Финляндии будет теплее обычного до середины июня
13:41
Минобороны проведет первый биатлон среди роботов
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
21.05.2018 20:49

Разгонит ли бензин инфляцию

Цены на бензин в Северной столице за последние два месяца выросли почти на 4%. И это не предел. Выборы прошли и инфляцию больше никто не сдерживает, предупреждают эксперты.
Разгонит ли бензин инфляцию
Александр Миридонов/Коммерсантъ

По данным Росстата, с конца марта литр бензина подорожал на 3,6% и теперь стоит в среднем 42,43 рубля. Цены на топливо разогнало подорожание нефти и рост курса доллара. Нефтяным компаниям и государству выгоднее продавать черное золото на экспорт, а внутренние цены подтягиваются к экспортным.

В сетях АЗС цены на АИ-92 увеличились на 3,6%, до 43 рублей. Зато АИ-95 подорожал сразу на 4,1%, до 39,81 рубля за литр, дизельное топливо – на 4,2%, до 42,81 рубля за литр. Около 80% себестоимости бензина приходится на сырье, объясняет аналитик «ФИНАМ» Алексей Калачев. Нефть марки Brent с конца марта подорожала с 69 до 77 долларов за баррель. Но если в обычной ситуации  рост мировых цен на «черное золото» компенсируется ростом курса рубля относительно доллара, то в этот раз этого не произошло. Напротив, американская валюта подорожала с 58 до 62 рублей. Внутренние цены подтягиваются к экспортным расценкам, иначе большая часть сырья и продуктов его переработки уйдут на внешний рынок.

Совпадение или закономерность

Тот факт, что рост цен начался сразу после выборов, Алексей Калачев считает случайным совпадением. «Именно в начале апреля произошел новый раунд санкционной войны, вызвавший резкое ослабление курса рубля», – говорит он. Еще одним источником роста цен стало повышение акцизов. Для автомобильного топлива пятого класса с 1 января 2018 года они повысились на 10,7% по сравнению с действующей ставкой до 11,2 тысячи рублей за тонну. Параллельно ставка акциза на дизельное топливо достигла 7,7 тысячи рублей за тонну, показав рост на 12,7%.

Но участники рынка придерживаются иной позиции. Цены на биржах и в оптовом звене начали расти с начала года, признают они. Но крупные нефтяные компании до выборов сдерживали рост цен в рознице, работая в минус. Держать ту же планку пришлось и независимым игрокам, рассказал на условиях анонимности топ-менеджер одной из сетей АЗС, работающих на рынке Северной столицы.

«В апреле заводы воспользовались периодом междувластия в правительстве и стали сильнее задирать цены в опте», – говорит президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. С ростом мировых цен на нефть появился и дефицит. Так, если в декабре на Петербургской бирже обращалось по 50 тыс тонн топлива в день, то в апреле только 12. «Объемы ушли на экспорт», – комментирует эксперт. В итоге биржевая стоимость бензина и дизельного топлива с апреля в среднем выросла примерно на треть.

На рынке сложилась уникальная ситуация, когда оптовые цены оказались выше розничных. Так, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 11 мая, оптовая цена литра АИ-92 превысила стоимость его на АЗС на 1,3 рубля, а дизельного топлива — на 1,1 рубль.
 
Итогом подорожания бензина и дизеля неминуемо станет рост расценок на услуги транспортных компаний, что внесет вклад в общую инфляцию. Центробанк уже сообщил, что в июне пересмотрит прогноз по росту потребительских цен. Замглавы регулятора Ксения Юдаева пообещала, что он не выйдет за пределы допустимого коридора 3-4%, но плотнее приблизится к 4%.

Но участники рынка считают, что угроза для экономики куда серьезнее. По словам владельцев АЗС, запас рентабельности давно исчерпан, и они будут вынуждены повышать цены в рознице. «Чтобы выйти из минуса, надо увеличить розничную цену на 4-6 рублей. И это без учета нового повышения акцизов», – прокомментировал «Фонтанке» один из игроков. Напомним, следующая индексация произойдет 1 июля. Ставки на бензин пятого класса повысятся до 11 892 рублей за тонну, а на дизельное топливо — до 8 258 рублей за тонну. Это может добавлять к цене еще 15-20 копеек, считает Алексей Калачев.

Ручное управление

Сдерживать инфляцию под силу только вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, тогда как независимой рознице, на которую в целом по стране приходится 60% рынка, это грозит разорением.

Российские топливные ассоциации на прошлой неделе обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию, рассказал Олег Ашихмин. По их словам, поскольку естественная остановка роста оптовых цен маловероятно, необходимо регулирование в ручном режиме. В качестве мер предлагаются увеличение объема поставок топлива на внутренний рынок, введение моратория на экспорт нефтепродуктов, либо повышение экспортных пошлин, которые бы сделали продажи на внутреннем рынке более привлекательными.

Ответа от правительства пока нет, но, по мнению участников рынка, жесткого протекционизма ждать не стоит. Продавать нефть за границу выгодно не только нефтеперерабатывающим заводам, но и бюджету, которому это приносит дополнительные доходы.

По словам Алексея Калачева, развитие событий в большей степени будет определять Федеральная антимонопольная служба. «Она уже требует от производителей повысить лимиты продажи топлива на биржевом рынке и будет стараться сдержать динамику на уровне, не на много превышающем инфляции», – говорит эксперт. Но успех будет зависеть от того, удастся ли ведомству добиться взаимопонимания с крупнейшими производителями.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
21.05.2018 17:35

В микрорайоне «Семь столиц» озеленили пр. Строителей

19 мая жители микрорайона «Семь столиц» и соседних комплексов, а также сотрудники компании Setl City в рамках акции по озеленению высадили вдоль проспекта Строителей – на территории квартала «Лондон» – 70 деревьев
ГК "КВС"
21.05.2018 12:51

Экскурсионный день в ЖК «Жили-Были»

По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Жили-Были» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж
pixabay.com
17.05.2018 12:13

Расширяем границы пространства и времени — отличная новость для предпринимателей

Банк «Нейва» для всех петербургских предпринимателей расширил границы времени и пространства - больше не нужно тратить время на дороги по пробкам в банк, искать место для парковки и ждать в очереди в офисе банка
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Курортном районе появился сквер Пограничников
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 мая
Горожане воюют с горой строительного мусора на Парнасе
В Петербурге может появиться сервис по аренде электросамокатов
Авария перед вантовым мостом собрала пробку на КАД
Колесов: Середина мая в Петербурге — одна из самых теплых за годы метеонаблюдений
Клещи атакуют петербуржцев: за неделю трое заразились энцефалитом
Петербургской ЛДПР мешают спать днем
В парламент внесли законопроект о едином цвете для петербургских такси
Прокуратуру просят проверить стройку на Воскресенской набережной
Разгонит ли бензин инфляцию
15 способов удивить на ЗСД
Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»
Рубинштейна пойдет пешком
Пробки Бетанкура
Как менялись новостройки Петербурга: от 40-х годов до наших дней
Референдуму Океанариуму быть
Смольный решил вывезти Пулково из Ленобласти
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Глава УФАС: «Мы не жаждем крови чиновников»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Желающий проскочить водитель непростой машины собрал массовое ДТП на Дороге жизни

unsplash

Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»

Сказка — ложь: Музей стрит-арта открыл новую страну

Новости компаний
Setl City
21.05.2018 17:35
В микрорайоне «Семь столиц» озеленили пр. Строителей
19 мая жители микрорайона «Семь столиц» и соседних комплексов, а также сотрудники компании Setl City в рамках акции по озеленению высадили вдоль проспекта Строителей – на территории квартала «Лондон» – 70 деревьев
ГК "КВС"
21.05.2018 12:51
Экскурсионный день в ЖК «Жили-Были»
По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Жили-Были» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж
pixabay.com
17.05.2018 12:13
Расширяем границы пространства и времени — отличная новость для предпринимателей
Банк «Нейва» для всех петербургских предпринимателей расширил границы времени и пространства - больше не нужно тратить время на дороги по пробкам в банк, искать место для парковки и ждать в очереди в офисе банка
Фото предоставлено компанией Madrobots
17.05.2018 10:00
Открытие магазина гаджетов Madrobots
В Санкт-Петербурге начал работать первый филиал интернет-магазина Madrobots.ru. Магазин находится на 7-й линии Васильевского острова, в доме 38.
Setl City
16.05.2018 18:07
Возле ЖК «МореОкеан» появится экопарк площадью 75 га
Инженерные подготовительные работы стартовали на территории будущего экопарка рядом с пересечением Камышовой и Яхтенной улиц.
АО «ГОЗ Обуховский завод»
16.05.2018 15:10
Петропавловская крепость отсалютовала Обуховскому заводу
Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости 16 мая раздался в честь 155-летия Обуховского завода. Один из крупнейших машиностроительных заводов военно-промышленного комплекса в стране был основан в 1863 году, 4 мая по старому стилю
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.05.2018 15:54
Международный форум SKYSERVICE* 2018 открылся в Москве
Третий Международный форум SKYSERVICE* 2018, посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации, начал свою работу
ГК «Эталон»
15.05.2018 11:09
Кот-талисман Группы «Эталон» принял участие в Дне Эрмитажного кота
В минувшие выходные в Государственном Эрмитаже состоялось празднование Дня Эрмитажного кота. Мероприятие было организовано при поддержке АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Активное участие в празднике принял талисман Компании – Рыжий Кот
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.05.2018 12:34
Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 14 мая 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» начинает выдачу ключей покупателям квартир в 3 и 4 корпусах жилого комплекса «Лондон Парк».
pixabay.com
11.05.2018 10:48
Эксперты: в Петербурге снова не хватает торговых площадей
Петербуржцы стали реже ездить за покупками в крупные торговые комплексы, предпочитая им районные центры ближе к дому. Дефицит таких площадей ощущается в кварталах новостроек, говорится в аналитическом отчете NAI Becar
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.