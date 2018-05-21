Прохоров требует с Навального 1 рубль в суде

Миллиардер Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом 21 мая пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Люблинского суда Москвы Людмилу Морозову. «Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть указанные в материале сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль», — приводит издание ее слова. Она уточнила, что процессуальное решение по иску (принимать его к рассмотрению или нет) пока не принято, на это у суда есть 5 дней.

Речь идет о материале «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», который был опубликован на сайте Навального 26 апреля. В нем оппозиционер утверждал, что Прохоров якобы купил итальянскую виллу у вице-премьера Александра Хлопонина по завышенной цене (почти за 2 млрд рублей).