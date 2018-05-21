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21.05.2018 18:31

Миллион евро разлучил почетного судью и сына

Бывшего чиновника из Архангельска будут судить в Петербурге после вмешательства Верховного суда. Сергей Аверин принудительно выведен из-под юрисдикции своего влиятельного отца.
Миллион евро разлучил почетного судью и сына
Роман Яровицын/Коммерсантъ

Уголовное дело об отказе спускать 1 млн евро в канализацию поступило в Невский райсуд Петербурга. Хищение денег, считает обвинение, состоялось в Архангельской области, к Северной столице оно не имеет отношения. Территориальную подсудность поменял Верховный суд, когда узнал, что отец единственного обвиняемого – многолетний председатель Архангельского облсуда, которого в почетную отставку провожали первые лица того же Верховного суда.

Сергей Аверин к 32 годам получил три высших образования (юридическое и два экономических) и в 2009-м прослыл одним из самых неожиданных назначенцев в правительстве Архангельской области. Злые языки кивали на административный ресурс в виде отца Михаила Аверина, возглавлявшего Архангельский облсуд, но это наверняка не так. Иначе бы через полтора года Аверина-младшего не убрали с поста главы департамента экономического развития после публичной критики губернатора Ильи Михальчука.

Сергей Михайлович не отчаялся и ушел в бизнес. К началу 2013 года его фирма «Бизнесстрой» получила два господряда на сумму более 300 млн рублей, обязавшись построить канализационный коллектор в архангельском городе Каргополь и школу-сад на 80 мест в ненецком поселке Бугрино. Не получилось ни того, ни другого. «Бизнесстрой» признали банкротом с долгами на полмиллиарда, но остывший интерес Сергея Аверина к предпринимательству можно было объяснить. Побыв чиновником и бизнесменом, он захотел в политику и заявился на выборы в парламент Архангельской области. Осенью 2013-го кандидат от партии «Родина» занял третье место в своем избирательном округе и остался без депутатского кресла.

Полосу неудач Сергея Аверина продолжила ФСБ, которая не только насчитала 73 млн рублей, проведенных «Бизнесстроем» мимо канализации, но и заметила, как госденьги перетекали в избирательный фонд Сергея Михайловича. К 2016 году появилось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Отец обвиняемого Михаил Аверин возглавлял Архангельский областной суд с 1994 года. Его влиятельность из Петербурга оценить трудно, поэтому лучше сослаться на сам облсуд, который 21 ноября на своем сайте описал проводы шефа в почетную отставку в связи с 70-летием: «Конференц-зал был полон… В числе почетных гостей – заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов и заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном суде Алексей Слотюк».

Расследование по Аверину-младшему завершили к декабрю 2017 года, дело подлежало рассмотрению Октябрьским райсудом Архангельска. В привычный документооборот вмешался заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Он направил в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности.

Верховный суд согласился, так как наличие близкого родственника, длительное время работавшего председателем облсуда, «позволяет ставить под сомнение исключительную нейтральность позиции судей Архангельской области при рассмотрении дела, а в целом – объективность и беспристрастность судов первой, апелляционной и кассационной инстанций Архангельской области». Дело было направлено в Петербург.

Сергея Аверина, по данным «Фонтанки», следствие в передвижениях не ограничивало, последнее время он постоянно живет в Санкт-Петербурге. Но архангельскую подсудность защищал до последнего, своей жалобой вынудив вмешаться апелляционную коллегию Верховного суда.

Защита Аверина прибегла к очень чувствительной аргументации. Описала, к какому неоправданному расходованию бюджетных средств в виде процессуальных издержек приведет переезд судебного процесса в Петербург, ведь большинство участников разбирательства живет в Архангельской области и соседнем регионе – Ненецком округе. Верховный ответил Аверину в духе «Все нормально, деньги есть».

«Закон обязывает обеспечить беспрепятственное и правильное рассмотрение дела, процессуальные возможности выполнения этой обязанности и их финансовое обеспечение имеются», – говорится в апелляционном определении Верховного суда.

Сергей Аверин в беседе с «Фонтанкой» подтвердил, что он постоянно живет в Петербурге, рассмотрение дела Невским судом сократит ему временные и денежные затраты.

«Но есть еще и более пятидесяти свидетелей, явку которых необходимо обеспечивать. Это к вопросу об эффективности расходования бюджетных средств», – уточнил подсудимый.

По словам Аверина, у него нет никаких сомнений в беспристрастности судебной системы Архангельской области.

.«В ней работают сотни судей, и неправильно им всем выражать недоверие», – подчеркнул Сергей Михайлович.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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