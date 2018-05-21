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21.05.2018 18:12

Эксперты рассказали, какие подержанные авто предпочитают россияне

Рынок подержанных автомобилей в России упал. В апреле 2018 года была продана 444,1 тысячи машин, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году. Об этом 21 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером вторичного рынка стала Lada. Всего за месяц новых владельцев обрели 115,4 тысячи автомобилей этой марки. Правда, это на 10 процентов меньше по сравнению с апрелем 2017 года. На долю бренда все равно приходится 26 процентов общего объема продаж.

Второе место оказалось за Toyota (50,3 тысячи подержанных машин продали в апреле, что почти равно результату 2017-го). На третьем месте «Ниссан» (24,6 тысячи автомобилей и минус 1,4 процента к результатам прошлого года). Четвёртое и пятое места остались за Hyundai и Chevrolet.

Что касается моделей, то тройка выглядит следующим образом: ВАЗ-2114, ВАЗ-2107 и Ford Focus (хотя сам «Форд» не входит даже в пятерку лидеров продаж на российском вторичном рынке).


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