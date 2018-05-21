Журналист Антон Красовский собрался в мэры Москвы

Бывшее доверенное лицо Ксении Собчак, глава предвыборного штаба Михаила Прохорова, руководитель общественной организации "СПИД-Центр", журналист Антон Красовский собирается идти на выборы мэра Москвы. Об этом он сам 21 мая заявил в эфире «Эха Москвы».

Красовский рассказал, что видит своей задачей, чтобы Москва стала «дверью в Европу». В российской столице должны доминировать европейские ценности, уточнил журналист. И подчеркнул, что речь идет не только о толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам (Красовский является открытым геем). В Москве живет множество разных людей: «Среди них есть и чернокожие, и исповедующие ислам, и те, кто живет в монастырях, гей-меньшинства, и, я надеюсь, их будет большинство, гетеросексуальные мужчины и женщины, создающие семьи с детьми. Вот ради чего существуют мэры таких городов, как Москва, Лондон, Париж, Нью-Йорк», – говорит Красовский.

Отметим, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Пока о желании принять в них участие заявили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Максим Шевченко.

Напомним, Антон Красовский был доверенным лицом Ксении Собчак на выборах президента-2018. Она заняла четвертое место с 1,68% голосов. Правда, еще до конца избирательной кампании Красовский покинул штаб Собчак, в СМИ писали о ссоре между ними. В 2012 году журналист возглавлял штаб кандидата в президенты Михаила Прохорова. Тот выступил значительно успешнее — набрал 7,98% голосов.