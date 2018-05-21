«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.

В V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества примут участие пять дочерних предприятий концерна: Ижевский электромеханический завод «Купол», «Ульяновский механический завод», «Нижегородский НИИ радиотехники» и «Российский институт радионавигации и времени».

На стенде разместят модели, видеоролики и презентации зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», «Антей-2500» и «Фаворит», а также зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней и малой дальности семейства «Бук» и «Тор».

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Кроме того, посетители смогут узнать о радиолокационных комплексах и мобильных станциях семейства «Небо». А также – увидеть новейшие станции нижегородского завода: малогабаритную 1Л122-1Е «Гармонь», которую может переносить расчет из 3 человек; мобильную 1Л121Е «Горнист», способную обнаруживать беспилотники, работая на ходу, и мобильную 1Л125Е, разработанную для разведки воздушных целей средних и больших высот.

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

«Алмаз – Антей» сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для среднеазиатского региона, рассказал заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. «На «КАДЕКС – 2018» мы ожидаем серьезный интерес зарубежных заказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим эксклюзивным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал», – отметил Дзиркалн.

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В нем трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг три года подряд занимает 11-е место в рейтинге DefenseNews 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, LockheedMartin, Raytheon, GeneralDynamics, NorthropGrumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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