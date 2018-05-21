«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане

Еще
15:30 23.05.2018
Пришлите свою новость!
15:25
Невнимательный водитель сбил байкера в Колпино
15:22
В Петербурге и области ввели оранжевый уровень опасности
15:10
Десятки тысяч париков и шапок болельщиков к ЧМ не пустили в Россию
15:02
В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность
14:58
Полиция подала в суд на петербургского оппозиционера, раскрывшего преступление вместо нее
14:45
СК не счел преступным «турецкий плен» петербургской школьницы
14:42
СМИ: Сарри летит в Петербург — знакомиться с инфраструктурой «Зенита»
14:34
Компания Марины Сечиной пожаловалась в Центробанк на рейдеров
14:27
Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков
14:25
Петербургская «Ночь музеев» раскрыла число посетителей
14:10
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
14:06
В Петербурге наркоторговцев обвиняют в легализации 11 млн рублей
13:54
В Sberbank CIB продолжаются увольнения из-за отчета с критикой «Газпрома»
13:38
В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской
13:26
Лев Лурье 8 сентября запустит городскую акцию памяти о блокаде
13:16
Северные страны пообещали запустить коммерческую сеть 5G к 2019 году
13:12
Греф: Сбербанк ждет притока амнистированных денег из-за рубежа
13:04
Специалиста по долговому рабству нашли убитым в Лисьем Носу
12:54
На сайте «Госуслуги» вместо документов о захоронении предлагают ознакомиться с «прикольными тостами»
12:43
Минкульт: Работе Booking.com в России ничего не угрожает
12:43
Петербургским бизнесменам хотят запретить называться именем города
12:39
Внутреннее кольцо КАД остановлено: гости ПМЭФ едут
12:35
В официальный портрет финского президента «затесалась» щека беженца
12:31
«Союзмультфильм» переделает блудного попугая Кешу в стендап-комика
12:21
Министры РФ и Финляндии на полях ПМЭФ обсудят циркулярную экономику
12:18
Ещё трое артистов Мариинки попали в больницу с отравлением
12:09
Российский союз туриндустрии: Booking.com не заблокируют, потому что он удобный
11:53
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 на месяц закроет движение в центре Петербурга
11:50
Кудрин: В нашей стране не нужно наращивать репрессивные полномочия
11:33
В пятизвездочных отелях заканчиваются свободные номера на ПМЭФ-2018
11:30
Суд отменил итоги одного из двух конкурсов по выбору регионального оператора по отходам
11:24
В Петергофе медбрата санатория подозревают в надругательстве над мальчиком
11:18
ВТБ подчинился американским санкциям и отказался сотрудничать с Дерипаской
11:14
Почти 100 машин «Петровича» попали под «санкции» за невыплату 70-тысячного штрафа
11:01
На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора
10:47
В Башкирии будут судить гаишника, уничтожавшего протоколы ради друзей
10:43
В Петербурге суд впервые признал незаконными действия по «омоложению» дореволюционного дома
10:26
Эксперты предрекают проблемы с полисом ОСАГО летом
10:18
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки
10:12
Поворот налево закончился ДТП с мотоциклом на проспекте Обуховской Обороны
10:05
Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим
09:58
На Таллинской сорвался с крана развлекавшийся рабочий
09:52
Петербуржцы лишились двух иномарок в огне, отдыхая на даче
09:46
Медведев поручил найти триллионы на реализацию новых майских указов Путина
09:40
Банкомат в Веселом Поселке не покорился налетчику с электроинструментом
09:28
На электронный ОСАГО предложили делать скидку
09:20
В Петербурге похитили специалиста по долговому рабству
09:16
На Гражданке из-за угрозы взрыва эвакуировали ЖКС
09:12
На ЗСД грузовик собрал аварию из фуры и легковушки и наехал на пешеходов
09:05
Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями
08:58
В Красном Селе спасают выпавшего из окна дошкольника
08:42
На Петровском рабочего убила бочка с водой
08:32
Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией
08:20
Вашингтон предложил ЕС сократить поставки стали и алюминия в США
08:12
В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот
08:03
WADA удовлетворили итоги расследования допинговых проб футболистов сборной России
03:26
Ученые предупредят об опасностях «умных городов»
02:56
День рождения Бродского отметят перформансом, фильмами и поездкой в ретротрамвае
02:45
Петербуржцам расскажут о подземном будущем Петербурга
02:25
Morcheeba выступит в преддверии выпуска нового альбома
02:04
Ученые расскажут, когда достроят термоядерный реактор ИТЭР, и как компьютер различает людей
01:56
Mgzavrebi сыграют петербуржцам личные песни
01:41
Константин Райкин привез в Петербург поэзию
01:21
Познер выступит на петербургских «Дилетантских чтениях»
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
23.05.2018 11:45

«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане

«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.

В V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества примут участие пять дочерних предприятий концерна: Ижевский электромеханический завод «Купол», «Ульяновский механический завод», «Нижегородский НИИ радиотехники» и «Российский институт радионавигации и времени».

На стенде разместят модели, видеоролики и презентации зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», «Антей-2500» и «Фаворит», а также зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней и малой дальности семейства «Бук» и «Тор».

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Кроме того, посетители смогут узнать о радиолокационных комплексах и мобильных станциях семейства «Небо». А также – увидеть новейшие станции нижегородского завода: малогабаритную 1Л122-1Е «Гармонь», которую может переносить расчет из 3 человек; мобильную 1Л121Е «Горнист», способную обнаруживать беспилотники, работая на ходу, и мобильную 1Л125Е, разработанную для разведки воздушных целей средних и больших высот.

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

«Алмаз – Антей» сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для среднеазиатского региона, рассказал заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. «На «КАДЕКС – 2018» мы ожидаем серьезный интерес зарубежных заказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим эксклюзивным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал», – отметил Дзиркалн.

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В нем трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг три года подряд занимает 11-е место в рейтинге DefenseNews 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, LockheedMartin, Raytheon, GeneralDynamics, NorthropGrumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22

Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги

Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45

«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28

Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ

Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за использование анонимайзеров
ФСБ разрешили влезать в переписку пользователей Telegram
Илон Маск рассказал, почему летающие авто – это плохо
Роботы построили самый маленький в мире дом
Минобороны проведет первый биатлон среди роботов
Иностранные VPN-сервисы на 1000% приросли клиентами из России из-за блокировок Роскомнадзора
Илон Маск рассказал про ощущения от езды на двухмоторной Tesla
В США создали робота-альбатроса, который летает и плавает
В Роскомнадзоре заявили, что не блокировали Viber
Роскачество: приложение московского велопроката безопаснее петербургского
Как госслужащие будут жить без айфонов
Сотовая связь подорожает на треть
«Аварии будут. И жертвы будут»
Полмиллиарда на глазок
«Евросеть» готовится к пластической операции
«Наша задача — указать Роскомнадзору, что его действия мешают бизнесу работать»
Нормально же играли. Роскомнадзор забанил геймеров
«Роскомнадзор дожмёт ситуацию с VPN»
Первая гражданская цифровая
Нет у Роскомнадзора методов против Паши Дурова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД

Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

кадр из видео/instagram.com/mama_neprivityx_detey/

Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

Новости компаний
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
Фото предоставила компания ПАО «Группа ЛСР»
18.05.2018 17:18
В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм
Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.
Магазин "Кей"
10.05.2018 10:00
Обзор игры Far Cry от КЕЙ
Игры серии Far Cry выходят редко, однако это всегда качественное, захватывающее приключение в экзотическом месте Земного шара. Обзор игры подготовил для вас КЕЙ
Автор фото: Фёдорова Ульяна
04.05.2018 10:30
В Санкт-Петербурге открылся первый криптобутик «КриптоЮниверс»
Расположился бутик на втором этаже ТРЦ Питерлэнд по адресу Приморский пр. 72. Торжественное открытие состоялось 30 апреля в 10:00 утра. Первых гостей встречали с шарами и подарками.
пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.04.2018 16:10
В Карелии МРСК Северо-Запада и инвесторы обсудили проекты на 19 МВт мощности
В Петрозаводске 26 апреля состоялась Региональная инвестиционная энергетическая конференция, в рамках которой представители бизнес-сообщества и власти обсудили вопросы стратегического планирования развитие инфраструктуры Карелии.
Фото предоставлено компанией «Гарант»
27.04.2018 15:32
ГАРАНТ открыл доступ к практике мировых судей
У пользователей ИПО ГАРАНТ появился доступ к новому онлайн-архиву практики мировых судей, содержащему более 7 млн решений
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
26.04.2018 10:45
«Алмаз-Антей» привезет на авиасалон в Анталье с «Бук» и «Триумф»
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит зенитно-ракетные комплексы собственной разработки и системы противовоздушной обороны на первом Международном авиасалоне в турецкой Анталье. Он пройдет с 25 по 29 апреля
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.