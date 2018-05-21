Из-за пожара на крыше эвакуировали жителей многоэтажки на Наставников

Столб чёрного дыма заметили горожане в Красногвардейском районе Петербурга вечером 21 мая. По словам очевидцев, огонь оккупировал крышу многоэтажки.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, спасателей вызвали к первому корпусу 5-го дома на проспекте Наставников около 17.00. На крыше загорелся рубероид.

Из дома эвакуировали жителей двух последних этажей. К 17.24 огонь локализовали. Сейчас спасатели осуществляют проливку здания.