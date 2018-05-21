В микрорайоне «Семь столиц» озеленили пр. Строителей

19 мая жители микрорайона «Семь столиц» и соседних комплексов, а также сотрудники компании Setl City в рамках акции по озеленению высадили вдоль проспекта Строителей – на территории квартала «Лондон» – 70 деревьев.

Активисты посадили ели и сосны на участке 2,5 тыс. кв. м вдоль проспекта Строителей, рядом с домами на Столичной улице. Застройщик предоставил неравнодушным и активным жителям, которых набралось немало, саженцы и необходимый садовый инвентарь для работ. В будущем аллея станет прекрасным местом для прогулок, а деревья обеспечат дополнительную шумоизоляцию.

Напомним, в апреле этого года Setl City завершила строительство жилья в микрорайоне «Семь столиц» – крупнейшем проекте комфорт-класса из всех реализованных в Петербурге и области. Общая площадь построенной Setl City недвижимости составила около 960 тыс. кв. м, из них площадь квартир – порядка 630 тыс. кв. м.

Setl City

Микрорайон «Семь столиц» состоит из двух благоустроенных кварталов, построенных Setl City по образу и подобию европейских столиц. Здесь пролегают пешеходные бульвары, брандмауэры домов украшают фантазийные репродукции известного австрийского художника Густава Климта, на пешеходной площади Европы работает фонтан, благоустроена набережная и построены мосты через безымянный ручей.

Setl City

Брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarationsations

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations