Игрокам «Йокерита» продолжают задерживать зарплаты из-за санкций против Ротенберга

Финансовые проблемы, возникшие у хельсинкского хоккейного клуба «Йокерит» из-за его владельцев, до сих пор не решены. Убытки выросли до 50 млн евро, зарплаты игрокам задерживают, пишут 21 мая финские СМИ.

Нападающий Антти Пильстрём, который пришёл в «Йокерит» в сезоне-2016/2017, рассказал журналистам, что задержка составляет несколько месяцев. Информацию подтвердил изданию Iltalehti и директор «Йокерита» Юкка Кохонен. По словам Кохонена, клуб выполнил некоторые свои обязательства, но не все, в частности, остаётся долг по зарплатам за март из-за проблем с переводом средств.

Финские банки не хотят иметь дело с финансами хоккейного клуба, 49% которого принадлежат компании находящегося в американском санкционном списке Романа Ротенберга Arena Events Oy.

Ещё в 2016 году Кохонен рассказал, что во всём виноваты санкции, и финансирование «Йокерита» осуществляется из собственных средств и за счёт бухгалтерского баланса как части более крупной организации – КХЛ. Сейчас, по данным финских СМИ, убытки управляющей компании клуба Jokeries Hockey Club Oy за первые четыре года работы составили почти 50 млн евро.

Однако, как пишет Ilta-Sanomat, задержка зарплат может быть связана также с изменением структуры собственности Jokerit Hockey Club Oy. Харри Харкимо (Harri Harkimo), которому принадлежит 51% клуба, в апреле заявил, что откажется от своей доли до осени и уйдёт в политику. По данным издания, миноритарные владельцы уже давно планируют смену собственности, и многие операции по переводу финансовых средств могут застопориться, пока переговоры о продаже клуба не принесут результата. Эти планы Кохонен не комментирует. Ранее стало известно, что Роман Ротенберг готов продать свою долю в хельсинкском хоккейном клубе «Йокерит» и «Хартвалл арену» миллиардеру из Китая.

«Йокерит» заключил пятилетний контракт с КХЛ год назад, а это означает, что он будет играть в лиге под руководством России по крайней мере до конца периода 2021 – 2022 гг.