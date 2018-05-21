Игрокам «Йокерита» продолжают задерживать зарплаты из-за санкций против Ротенберга
Финансовые проблемы, возникшие у хельсинкского хоккейного клуба «Йокерит» из-за его владельцев, до сих пор не решены. Убытки выросли до 50 млн евро, зарплаты игрокам задерживают, пишут 21 мая финские СМИ.
Нападающий Антти Пильстрём, который пришёл в «Йокерит» в сезоне-2016/2017, рассказал журналистам, что задержка составляет несколько месяцев. Информацию подтвердил изданию Iltalehti и директор «Йокерита» Юкка Кохонен. По словам Кохонена, клуб выполнил некоторые свои обязательства, но не все, в частности, остаётся долг по зарплатам за март из-за проблем с переводом средств.
Финские банки не хотят иметь дело с финансами хоккейного клуба, 49% которого принадлежат компании находящегося в американском санкционном списке Романа Ротенберга Arena Events Oy.
Ещё в 2016 году Кохонен рассказал, что во всём виноваты санкции, и финансирование «Йокерита» осуществляется из собственных средств и за счёт бухгалтерского баланса как части более крупной организации – КХЛ. Сейчас, по данным финских СМИ, убытки управляющей компании клуба Jokeries Hockey Club Oy за первые четыре года работы составили почти 50 млн евро.
Однако, как пишет Ilta-Sanomat, задержка зарплат может быть связана также с изменением структуры собственности Jokerit Hockey Club Oy. Харри Харкимо (Harri Harkimo), которому принадлежит 51% клуба, в апреле заявил, что откажется от своей доли до осени и уйдёт в политику. По данным издания, миноритарные владельцы уже давно планируют смену собственности, и многие операции по переводу финансовых средств могут застопориться, пока переговоры о продаже клуба не принесут результата. Эти планы Кохонен не комментирует. Ранее стало известно, что Роман Ротенберг готов продать свою долю в хельсинкском хоккейном клубе «Йокерит» и «Хартвалл арену» миллиардеру из Китая.
«Йокерит» заключил пятилетний контракт с КХЛ год назад, а это означает, что он будет играть в лиге под руководством России по крайней мере до конца периода 2021 – 2022 гг.
Справка:
Роман Ротенберг выкупил доли дяди и отца в хоккейном клубе «Йокерит» и спортивно-культурном центре «Хартвалл арена» осенью 2014 года, после того, как Борис и Аркадий Ротенберги попали в санкционный список. В то же время Геннадий Тимченко стал миноритарным владельцем «Хартвалл арены». Но уже летом 2015-го имя Романа Ротенберга также оказалось в «чёрном списке» США. За первый год санкций семья Ротенбергов, по некоторым данным, потеряла 2,6 млрд долларов. Хоккеистам стали задерживать зарплату. Осенью 2015-го в СМИ появилась информация о продаже отеля Långvik, но Роман Ротенберг заявил, что сдал свой отель в аренду. Слухи о том, что российские миллиардеры хотят продать свою долю в «Йокерите», появились в начале 2016-го.