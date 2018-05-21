СМИ: Спустя более чем полгода после стрельбы в школе Ивантеевки СК возбудил дело о халатности

Уголовное дело возбудили следователи в отношении сотрудников школы в подмосковном городе Ивантеевка, где в прошлом году подросток напал на учительницу с топориком и устроил стрельбу.

Об этом 21 мая пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС. По данным источника издания, о планах девятиклассника директору школы рассказали его знакомые. «Руководство школы не предприняло никаких действий, и поэтому было принято решение о возбуждении дела о халатности», — рассказал собеседник агентства.

Дело возбуждено в отношении руководителей учреждения и сотрудников охраны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.