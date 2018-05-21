Авария перед вантовым мостом собрала пробку на КАД

Авария собрала серьезный затор на внутреннем кольце КАД. Пробка скопилась к пяти часам дня 21 апреля.

В данный момент не проехать по внутреннему кольцу КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», скопился затор длиной около 5 километров. В этом месте автомобилисты теряют около 40 минут.

По словам очевидцев, перед вантовым мостом столкнулись несколько транспортных средств. Движение серьезно затруднено.