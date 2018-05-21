В «Единой России» предлагают сужать дороги для экономии

Оригинальный способ экономии бюджетных средств предложили на конференции «Единой России» «Направление-2026». Как пишут 21 мая «Ведомости», с инициативой строить более узкие дороги выступил член генсовета партии, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

По словам парламентария, в партии считают одним из главных ресурсов «эффективное расходование бюджетных средств». А при строительстве магистралей для этого открыты все дороги, уверен Фомин. «Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров меньше. Казалось бы, копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», – подчеркнул он.

Отметим, в центре Москвы уже провели подобный эксперимент — там полосы были сужены после реконструкции Садового кольца в 2016 году. Чиновники говорили, что на узких дорогах снижается аварийность, поскольку водители вынуждены быть внимательнее. Правда, никакого статистического подтверждения своих идей власти не предоставляли.

Сейчас в России официально установленная ширина полос на скоростных автомагистралях составляет 3,75 м; на обычных трассах — 3,5 м. В Европе стандартная ширина полосы составляет 3 – 3,25 м в населенных пунктах и 3,25 – 3,5 м на скоростных магистралях.