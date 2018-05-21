Кудрин рассказал, как в девяностые увольнял генералов

Бывший министр финансов и будущий глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что сможет беспристрастно исполнять свои новые обязанности, несмотря на большое количество друзей и знакомых в органах власти и бизнесе.

Как пишет РБК, об этом Кудрин рассказал 21 мая на заседании комитета Госдумы по регламенту. Депутаты поинтересовались, сможет ли бывший министр беспристрастно отнестись к проверкам, например, своих учеников (одним из них считается новый первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов). «Служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний», — ответил Кудрин. И вспомнил свою работу главой Контрольного управления президента в 1996 – 1997 годах.

«Тогда мы впервые провели проверки МВД и Министерства обороны. Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», — заявил Кудрин.

Напомним, кандидатуру экс-министра на должность главы Счетной палаты сегодня, 21 мая, внес на рассмотрение Госдумы Владимир Путин. Вопрос о его назначении депутаты рассмотрят уже 22 мая, рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.