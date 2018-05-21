В сборную чемпионата мира по хоккею не попал ни один россиянин

В состав символической сборной чемпионата мира по хоккею, который завершился в Дании, не вошел ни один игрок российской команды, а Финляндия представлена только молодым нападающим Себастьяном Ахо. Об этом 21 мая сообщили организаторы турнира после опроса спортивных журналистов.

В символической сборной все ключевые позиции заняты победителями-шведами: на воротах Андерс Нильссон, в защите – Оливер Экман-Ларссон и Адам Ларссон, а в нападении – Рикард Ракелль. В команду лучших были включены Себастьян Ахо из Суоми и Патрик Кейн из США, который стал лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, что победителем первенства стала Швеция, переигравшая в финале швейцарцев. Бронза досталась США. Сборная России же 17 мая выбыла с ЧМ после поражения от Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале.