Звёзды для детей Павловска

Фарух Рузиматов, Екатерина Кондаурова, Дарья Павленко и многие другие звёзды оперы и балета скорректировали свои плотные графики и выступят на сцене Александринки с благотворительным концертом. Таким образом артисты в очередной раз поддержат детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью – подопечных организации «Перспективы».

Гала-концерт звёзд оперы и балета на сцене Александринского театра состоится уже в третий раз. Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, Дарья Павленко, Денис и Анастасия Матвиенко и другие артисты Мариинского и Михайловского театров, Театра балета имени Леонида Якобсона нашли место в своем плотном графике и выступят без гонораров чтобы поддержать детей. Концерт пройдет в сопровождении оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Александр Сергеев, солист Мариинского театра и продюсер в преддверии концерта рассказал, что накануне позвонил Фарух Рузиматов и спросил – можно ли будет выступить не с одним номером, а с двумя. «Основной принцип построения нашей программы – желание самих артистов», – подчеркнул Александр Сергеев.

«Этот концерт – мостик от самых известных к самым неизвестным и незаметным, – говорит Мария Островская, президент Благотворительной организации «Перспективы». – Деньги от продажи билетов пойдут в помощь детям с тяжелой инвалидностью – подопечным детского дома-интерната №4 в Павловске. Многие из этих ребят на колясках, многие – сироты. Волонтёры «Перспектив» и других благотворительных организаций, работающие в Павловске, стараются дать этим ребятам максимум тепла и любви».

На что конкретно пойдут деньги? На работу коррекционных педагогов, специалиста по адаптивной физкультуре, на поддержку волонтёров, которые все вместе и создают ту среду, ту атмосферу добра, тепла, понимания, которой так не хватает детям с тяжелой инвалидностью. Сейчас в Павловск приезжает около 150 волонтеров. При всём старании персоналу интерната не обеспечить каждому ребенку индивидуального подхода, это могут сделать общественные организации.

Нужно оплатить и работу координаторов – детей надо вывозить за заборы интерната. А также консультации специалистов, которые не входят в ОМС. Конечно, Фонд соцстраха обеспечивает по индивидуальной программе реабилитации инвалидов и колясками, и другими техническими средствами, но если нужна особая, индивидуальная коляска для ребенка – то тут надо собирать средства. Также как и на различные приспособления – специальные подушки, например, особые мешочки с песком и так далее, которых нет в перечнях соцстраха, но которые можно купить, чтобы облегчить детям жизнь, не давая развиваться пролежням и другим так называемым вторичным нарушениям. Ведь этим детям очень важно – удобно ли им лежать или сидеть.

Так что, покупая билеты на концерт, вы реально помогаете тем, кто даже и пожаловаться не может, кто за свою короткую жизнь успел увидеть очень мало за пределами детдома, кому очень нужны любовь, тепло, добрые слова, человеческое внимание, ну и, конечно же, развивающие занятия, адаптивная физкультура и жизненные впечатления, радостные эмоции – как любому человеку.

В позапрошлом году концерт собрал четыре миллиона рублей – и это было за короткую историю проекта рекордом, потому что в прошлом году сумма сбора составила два миллиона. Четверть этих денег позволили завершить строительство дома в Раздолье в Ленинградской области, о котором писала «Фонтанка», и где живут семеро молодых людей с тяжелыми нарушениями. Не в психоневрологическом интернате, а в просторном удобном доме, где можно закрыть дверь в своей комнате, а не в палате на восемь человек, где есть у каждого свои личные вещи, где можно готовить что хочешь, а не есть только то, что в меню сегодня. Где можно просто жить – как мы с вами живем – принимать гостей, устраивать праздники. Просто жить, а не быть «подопечным ПНИ».

Дмитрий Чудинов, петербургский предприниматель, соучредитель фонда «Близкие другие» говорит о радостной благотворительности, о том, как это важно – получать удовольствие от того, что помогаешь, что делаешь мир лучше.

Концерт состоится 3 июня, начало в 20.00.

Галина Артеменко