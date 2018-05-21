«Ты еще жизни не видел»: пассажир Пулково оскорбил полицейского нравоучением

В Петербурге авиадебошир попал под уголовное дело за оскорбление представителя власти. Одетый в футболку с гербом СССР и поживший полвека, пассажир не жалел словесных оплеух для молодых полицейских.

Как сообщает 21 мая СКР, дело возбуждено в отношении 51-летнего пассажира рейса Санкт-Петербург – Алматы, снятого с борта по требованию экипажа.

«Мужчина вел себя агрессивно в салоне самолета, матерился и оскорблял полицейских», – уточняет пресс-служба Следственного комитета.

Герой видеозаписи, очевидно, настолько прикипел к Петербургу, что его деятельность была оправдана желанием остаться и не улетать. Он в сердцах кричал: «Убейте меня здесь, я здесь хочу умереть!»

В более спокойном расположении духа пассажир поймал нравоучительную волну, интересовался возрастом полицейских и твердил: «Ты еще недалекий, ты еще жизни не видел».

Судя по дате съемки (13 мая), дебошир был снят с рейса KC154 авиакомпании Air Astana, который вылетает по воскресеньям. В день инцидента самолет А-321 отправился из Пулково в 12.43, с почти часовой задержкой.