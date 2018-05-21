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21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе).

«На Царскосельских холмах» – масштабный проект по комплексному освоению территории, в рамках которого идет строительство малоэтажных жилых комплексов, объектов инфраструктуры, общественно-деловой и зоны спорта.  

На сегодняшний день освоено 45 га из 316 га территории застройки. Активно строятся жилые комплексы, в ближайшее время начнет свою работу первый детский сад на 140 мест, начнется проектирование школы на 550 мест и очередного детского сада.

Параллельно с окончанием работ по благоустройству территории проекта в офисе застройщика малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «Терминал-Ресурс» прошла презентация нового ЖК «Образцовый квартал 4», старт которого объявлен в мае 2018 года.

Узнать больше о жилых комплексах и планах развития территории застройки проекта можно в отделе продаж компании застройщика «Терминал-Ресурс».

В дни проведения ПМЭФ 2018 въезд на территорию жилых комплексов и офиса застройщика может быть ограничен. Подробности по телефону отдела продаж 719-19-19 с 9:00 до 19:00 в будние и с 11:00 до 19:00 в выходные дни.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 


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