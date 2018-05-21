"Технологический институт" открыт для пассажиров

После пятидесятиминутного перерыва для горожан снова доступны оба вестибюля станции метро «Технологический институт» в Петербурге.

Как рассказали в подземке 21 мая, с 16.33 поездам, прибывающим по синей ветке со стороны «Парнаса», вновь разрешили остановку у платформы. Взрывотехники осмотрели бесхозный предмет, опасности в нём не нашли.

Проверка безопасности заняла 51 минуту. Станция «Технологический институт 1» работает в штатном режиме. Открыт переход во второй зал.