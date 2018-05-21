Британец разогнал сарай до 170 километров в час
Рекорд по скорости сарая удалось установить жителю Великобритании. Чтобы добиться нужного результата, мужчина использовал двигатель Audi. Видео заезда было опубликовано на YouTube-канале Euronews.
Модернизированный сарай – детище британца Кевина Никса. В качестве шасси транспортного средства использовался сломанный Volkswagen Passat. Двигатель к необычной машине поставили от Audi RS4. Такое сочетание дало неожиданный эффект – сарай разогнали на одном из пляжей Уэльса до 168 километров в час.
Результат стал рекордным. Причем Никс побил собственное достижение, установленное ранее. Прежний рекорд скорости сарая составлял 129 километров в час.