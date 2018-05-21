Британец разогнал сарай до 170 километров в час

"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха