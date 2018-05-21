«Алмаз-Антей» окажет помощь семье погибшего в бассейне ребенка

Родителям ребенка, захлебнувшегося в бассейне на проспекте Обуховской Обороны, окажет всю необходимую помощь Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей», сообщили в пресс-службе компании.

«За 46 лет работы спорткомплекса «Обуховский» не было ни одного происшествия. Сотрудники концерна восприняли этот случай как личную трагедию. Руководство концерна выражает глубокие соболезнования родственникам мальчика. До окончания следствия бассейн закрыт», – заявили в пресс-службе концерна.

21 мая стало известно, что восьмилетнего мальчика, ушедшего под воду в бассейне 10 мая, спасти не удалось. За жизнь ребенка врачи боролись неделю.