Сирийские военные заявили о полном освобождении Дамаска от террористов

Последние районы на юге Дамаска, которые были заняты исламистами, «полностью безопасны» и «свободны от военного присутствия».

Как передает AP News, об этом 21 мая заявили сирийские военные. Генерал Али Майхуб в заявлении, распространенном на местном государственном телевидении, говорит, что армии удалось захватить опорные пункты «Исламского государства» (ИГИЛ – организация, признаная экстремистской и запрещенная на территории РФ) в лагерях Ярмук и Хаджар аль-Асвад.

Как уверяют военные, Дамаск и все его пригороды оказались под контролем правительственных сил Башара Асада впервые с 2011 года.