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21.05.2018 16:28

Сирийские военные заявили о полном освобождении Дамаска от террористов

Последние районы на юге Дамаска, которые были заняты исламистами, «полностью безопасны» и «свободны от военного присутствия».

Как передает AP News, об этом 21 мая заявили сирийские военные. Генерал Али Майхуб в заявлении, распространенном на местном государственном телевидении, говорит, что армии удалось захватить опорные пункты «Исламского государства» (ИГИЛ – организация, признаная экстремистской и запрещенная на территории РФ) в  лагерях Ярмук и Хаджар аль-Асвад. 

Как уверяют военные, Дамаск и все его пригороды оказались под контролем правительственных сил Башара Асада впервые с 2011 года.


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