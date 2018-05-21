Колесов: Середина мая в Петербурге — одна из самых теплых за годы метеонаблюдений

Середина мая в Петербурге стала одной из самых теплых за историю метеонаблюдений, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Результатами мониторинга специалист поделился в «Фейсбуке» 21 мая.

«А ведь не зря все так буйно цветет в нашем регионе. Закончившаяся вторая декада мая стала одной из самых теплых за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге. Средняя декадная температура воздуха достигла +17,5 градусов, уступив только 2010 году (+18,1 градуса) и рекордному 1975 году (+18,7 градуса)», – пишет Колесов.

И в подтверждение своих слов приводит диаграмму.

Сейчас в городе на Неве +23. Завтра ожидается до 25 градусов тепла, без осадков и ветра.