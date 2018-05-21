В Петербурге банкротится Спецтрест №27, который строил гостиницы «Интурист» и «Советская»

Один из старейших субподрядчиков города, ОАО «Спецтрест №27», с более чем 40-летней историей, инициировал процедуру собственного банкротства. В картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление было зарегистрировано 18 мая.

Замдиректора фирмы Анатолий Швец год назад рассказывал «Фонтанке» , что у компании накопились существенные проблемы с заказчиками. В общей сложности подрядчику были должны 85 миллионов рублей за уже выполненные работы.

«У нас нет длинного кредитного портфеля, нет спонсора, мы – подрядчики: работу сделали, получили деньги, расплатились с поставщиками и рабочими. Сорок лет на этом рынке работаем и такого не видели. Все пережили: и бандитов, и кризисы, но такого, как сейчас, никогда не было», – отмечал Швец.

Специализированный трест №27 принимал участие в строительстве более пяти тысяч объектов: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах России и бывших республик СССР – Москве, Волгограде, Череповце, Кривом Роге, Твери, Воронеже, Балтийске, Лиепае. В основном это были многоэтажные жилые дома (панельные серии 600.11 ДСК-3, КДСК, ДСК-5, ГДСК), а также поликлиники, больницы, магазины, гостиницы, институты. Самые заметные из объектов в Северной столице – это здания Центробанка на шоссе Революции, института «Гипротранс», гостиницы «Интурист» и «Советская», больница им. Вавилова и т. д.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве пока не назначена.

Согласно данным СПАРК-«Интерфакс», в 2016 году прибыль компании составила 7,6 млн рублей при выручке в 617,3 млн рублей. Больше 50% долей в компании контролируют заслуженные строители Валерий Атрашевский (31,23%) и Петр Иголкин (24,9%).