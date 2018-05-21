СМИ: Прямая линия Путина пройдет без зрителей

В 2018 году «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным впервые за десять лет пройдет без зрителей в телестудии. Об этом 21 мая сообщает Би-би-си со ссылкой на собственные источники, участвующие в подготовке программы.

Как утверждает издание, в этом году было принято решение максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей. Студия, из которой Путин будет отвечать на вопросы, расположится, как и прежде, в столичном Гостином дворе. «Прямая линия» должна пройти 7 июня.

Информацию Би-би-си пока не подтвердил и не опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы сделаем своевременное сообщение по "прямой линии", когда придет время», — заявил он журналистам.