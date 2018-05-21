В помощь детям-сиротам создали мобильное приложение

России разработано мобильное приложение в помощь детям-сиротам «Гид по жизни». Оно рассчитано на выпускников интернатов, детских домов и других интернатных учреждений.

Теперь молодые люди с помощью приложения смогут найти ответы на самые распространенные вопросы, с которыми они сталкиваются, начиная самостоятельную жизнь. Например, как подать документы в учебное заведение, спланировать бюджет на месяц, оплатить коммунальные услуги.

Приложение было разработано по заказу фонда «Дети наши», который оказывает всестороннюю поддержку детям-сиротам. Оно доступно в GooglePlay и в AppStore.

В фонде надеются, что электронное приложение «Гид по жизни» поможет не просто решить, но и предупредить наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются выпускники интернатных учреждений по всей стране.