Песков: Дарить цветы женщинам и коллегам по работе — нормально

В Кремле не будут реагировать на статью в немецком издании Bild, авторы которого назвали подаренный Владимиром Путиным Ангеле Меркель букет оскорбительным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью 21 мая. Он отметил, что дарить цветы женщинам, коллегам и «визави по международным отношениям» в России – совершенно нормально, это признак хорошего тона.

«Это наши традиции, и мы на них ориентируемся», – цитирует Пескова РБК.

Напомним, причиной для выводов об «оскорбительном» поведении стал букет, который Путин преподнес Меркель на встрече в Сочи 18 мая. Цветы, как счел автор, должны были напомнить канцлеру Германии, что она женщина, ведь «дипломатическая дуэль началась между ними на пороге резиденции». Ведущие политики, по мнению журналистов, должны жать друг другу руки.