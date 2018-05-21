"Технологический институт" закрыли на проверку

Подозрительная находка закрыла переход между первым вестибюлем станции метро Петербурга «Технологический институт» во второй. Поезда, прибывающие по синей ветке со стороны Парнаса, у платформы не останавливаются.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, работу станции «Технологический институт – 1» с 15:42 парализовал бесхозный предмет. Это вестибюль, куда приезжают поезда со стороны станции «Парнас» по синей ветке и со стороны «Девяткино» по красной. Также закрыт переход во второй зал.