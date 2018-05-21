За отказ спустить 1 млн евро в канализацию экс-чиновника отдали под суд

По делу о мошенничестве на строительстве канализации будут судить бывшего главу департамента экономразвития Архангельской области Сергея Аверина. Верховный суд передал материалы в Петербург из-за почтенной карьеры отца подсудимого.

Как сообщает 21 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Сергей Аверин обвиняется в мошенническом хищении 73 млн рублей, выделенных архангельским минстроем для строительства канализационного коллектора и очистных сооружений города Каргополь.

По версии обвинения, похищенные денежные средства тратились на избирательный фонд Аверина и финансово-хозяйственную деятельность руководимой им компании «Бизнесстрой».

Сергей Аверин пришел в правительство Архангельской области в 2009 году, в следующем был уволен с поста директора департамента экономразвития. Занявшись бизнесом, экс-чиновник получил контракты на сумму свыше 300 млн рублей и собрался в архангельский парламент. Осенью 2013 года он проиграл выборы и остался без депутатского мандата. В 2015-м «Бизнесстрой» признали банкротом, долги составили более 500 млн рублей.

Передачу дела Аверина в Петербург инициировала Генпрокуратура. После утверждения обвинительного заключения она направила в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности. Отец подсудимого, Михаил Аверин, с 1994 года возглавлял Архангельский областной суд и ушел в почетную отставку в 2016-м в связи с 70-летием.

Верховный суд посчитал, что наличие близкого родственника, длительное время работавшего председателем облсуда, ставит под сомнение исключительную нейтральность позиции судей Архангельской области при рассмотрении дела и не может обеспечить беспристрастность судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в этом регионе. Поэтому дело направлено в другой субъект Федерации, а именно в Санкт-Петербург.