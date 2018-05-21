Взрыв в кафе Баку произошёл из-за утечки газа

Утечка газа привела к взрыву в столице Азербайджана, в результате которого погибли два человека.

Об этом 21 мая сообщает агентство АPА. В помещении общепита взорвался баллон с пропаном.

По данным издания, в результате инцидента погибли мужчина и женщина, они были работниками кафе.

Ещё двоих пострадавших госпитализировали. Их состояние врачи оценивают как критическое.

Взрыв в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра Elite, прогремел сегодня днём.