Взрыв в кафе Баку произошёл из-за утечки газа
Утечка газа привела к взрыву в столице Азербайджана, в результате которого погибли два человека.
Об этом 21 мая сообщает агентство АPА. В помещении общепита взорвался баллон с пропаном.
По данным издания, в результате инцидента погибли мужчина и женщина, они были работниками кафе.
Ещё двоих пострадавших госпитализировали. Их состояние врачи оценивают как критическое.
Взрыв в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра Elite, прогремел сегодня днём.