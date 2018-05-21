В России выросло производство легковых автомобилей

В период с января по апрель 2018 года производство автомобилей в России выросло на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с конвейеров отечественных заводов сошло более полумиллиона автомобилей, сообщает 21 мая Росстат.

Апрель поддержал общую тенденцию – выпуск машин увеличился на 21,6 процента по сравнению с 2017 годом. Рост был зафиксирован, несмотря на прекращение производства Volkswagen Jetta на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде и остановку конвейера «АвтоВАЗом» из-за сбоя в поставках комплектующих.

Тем временем на двух заводах начали выпускать новинки. «Лада Ижевск» приступил к выпуску LADA Vesta Cross, а петербургский Nissan – к тестовой сборке X-Trail, серийный запуск обновленной модели запланирован на сентябрь 2018 года.