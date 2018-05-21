На Пулковском шоссе обвалился вход в парадную: жители винят развязку на Дунайском

Асфальт просел под крыльцом одной из парадных жилого дома на Пулковском шоссе в Петербурге. В управляющей компании прислушались к жильцам, которые винят в плохом состоянии здания строителей развязки между Дунайским проспектом и Пулковским шоссе.

Чтобы попасть к лифтам, жильцам дома 15, корпус 3, по Пулковскому шоссе временно придется заходить в здание со двора — в здании предусмотрен второй вход. Привычное жильцам крыльцо просело после недавнего ремонта, бетонные ступени с пандусом держатся на узкой полоске асфальта. Чтобы жильцы не угодили в дыру вместе с бетоном, вход перегородили.

Как объяснил «Фонтанке» директор управляющей компании «Профсервис» Борис Денисов, в нынешнем состоянии крыльцо оказалось еще в прошлом месяце. Сравнительно небольшую дыру ремонтировали в апреле, крыльцо подняли и усилили опоры. Однако через день после окончания работ асфальт под ступенями провалился совсем, и 12 мая крыльцо перегородили.

«Сейчас мы договорились с экспертной организацией, она должна дать оценку состоянию крыльца и всего здания. Жильцы отмечают, что разваливаться дом начал во время строительства развязки между Дунайским проспектом и Пулковским шоссе», – объяснил Денисов.

Отметим, что корпуса дома 15 по Пулковскому шоссе действительно находятся в непосредственной близости от развязки — стройку было видно из окон.

Пока не будет дана экспертная оценка, вход перенесли во двор. Там уже приварили швеллер, чтобы организовать спуск и подъем для инвалидов и мам с колясками, вскоре перенесут домофон. По словам Денисова, жалуются жители и из соседних домов, которые обслуживает «Профсервис», – от зданий отслаивается фасадная плитка.

Девятиэтажный дом 137-й серии построен в 1977 году. Строить развязку городу пришлось к чемпионату мира по футболу-2018, объект сдали в прошлом году.