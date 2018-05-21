Финский Тампере назван столицей сауны

Международная ассоциация саун и финское общество сауны объявили 21 мая Тампере столицей финской традиционной бани. Звание досталось городу за то, что в нём больше всего в Финляндии парных, и они отличаются хорошим уровнем.

Подъём банной культуры в Тампере обеспечивают 20 общественных саун, в том числе самая старая в Финляндии, открытая ещё в 1906 году. Это финское развлечение, пользу которого не перестают доказывать местные учёные, привлекает туристов со всех концов света, в последнее время парными особенно заинтересовались китайцы и японцы. Самая новая сауна в Тампере открылась в апреле 2018 года.

В ассоциациях верят, что новое звание поможет укрепить роль финской сауны на международном уровне.

Ежегодно в Финляндии отмечают День сауны, в прошлом году в трёх городах прошёл самый большой в мире Фестиваль сауны, а в Ювяскюля устроили международный форум.

О том, как национальная традиция выросла в целую индустрию, «Фонтанка» писала ранее.