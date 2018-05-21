Британия при поддержке ФБК Навального готовит санкции против российских богачей

Комитет по международным делам британского парламента разработал меры, которые должны помочь Лондону бороться с отмыванием денег российскими бизнесменами, а также оказать влияние на политику Владимира Путина. Об этом сообщатся в опубликованном 21 мая докладе «Московское золото: Коррупция в Великобритании».

Составители доклада считают, что отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери стало «незаконным применяем силы против Соединенного Королевства», поэтому Лондон призывает «противостоять дестабилизирующим действиям» Кремля. Для следующего санкционного удара были выбраны российские миллиардеры, которые, по мнению комитета парламента, связаны с Кремлем. Британцы установили, что якобы существует «прямая связь между их богатством и способностью президента Путина выполнять свою агрессивную внешнюю и внутреннюю политику». В исследовании указывается, что введенные ранее меры воздействии не оказали влияния на состоятельных россиян, поэтому парламенту страны рекомендовано «сделать санкции более эффективными».

Комитет по международным делам, во-первых, предлагает правительству закрыть для российских компаний, попавших под санкции, выход на IPO, что, например, получилось сделать у EN+ Олега Дерипаски. Кроме того, этим фирмам рекомендуется «обрубить» контакты с «большой семеркой», страны которой должны усилить давление на Россию. Предлагается также запретить размещение российских евробондов и госкомпаний РФ.

Во-вторых, британцы сознаются в своем «несерьезном» походе и впредь обязуются согласовывать санкции с США и другими странами, чтобы давление было более эффективным.

В-третьих, Британия хочет создать собственный «список Магнитского» по аналогии с американским, куда будут включать персоналии, замеченные в нарушении прав человека в РФ.

В-четвертых, Англия готова пойти на закрытие «лондромета», с помощью которого успешно отмываются деньги. Англичане могут даже раскрыть (пока только в форме «поддержки»), конечных бенефициаров британских офшоров, а также провести проверку использования этих средств для инвестиций в их страну. В дополнение к этому законодательство самих зарубежных территорий будет пересмотрено.

В-пятых, Лондон намерен создать реестр иностранцев, которые владеют недвижимостью в стране.

В качестве экспертов при составлении доклада были приглашены исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального Владимир Ашурков, член наблюдательного совета ФБК Роман Борисович и оппозиционер Гари Каспаров. ФБК оппозиционного политика Алексея Навального помог составителям доклада посчитать количество денег, вложенных россиянами в экономику Великобритании. Запросивший у туманного Альбиона политического убежища Ашурков оценил этот вклад в 100 миллиардов фунтов за 20 лет. При этом проверка показала, что большая часть из этой суммы – это легальные инвестиции. В докладе комитета по международным делам особо подчеркивается, что «большинство русских в Великобритании никак не связаны с коррупцией или режимом Владимира Путина».