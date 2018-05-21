Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ

Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки.

Важный фактор, продолжительность их срока эксплуатации, зависит от источника энергии. КЕЙ предлагает удобное устройство для зарядки элементов питания.

Аккумуляторные батареи облегчили многие бытовые процессы. Однако, если для работы настенных часов или пульта для телевизора нужны недорогие батарейки, для более серьезных устройств требуются уже аккумуляторы с большим ресурсом и по другой стоимости. Все эти источники питания требуют постоянной смены, и вы продолжаете покупать, а потом выбрасывать батарейки. Специальные зарядные устройства заменят кучу разовых батареек и сэкономят вам средства.

Зарядное устройство – это небольшой прибор для работы с конкретными элементами энергии. Различают модели на зарядку от одного до нескольких аккумуляторов. Поскольку пальчиковые элементы наиболее востребованы у пользователей гаджетов, то устройства для их переподготовки выпускаются в наибольшем выборе и рассчитаны они на работу с источниками питания разных габаритов и химических составов. Приборы способны выдержать до 1000 зарядов и затраты каждого цикла намного ниже приобретения комплекта батареек.

Без таких устройств приходиться менять чаще батарейки, в которые содержится множество металлов. Вместе с использованной батарейкой металлы попадают в окружающую атмосферу, накапливаясь в живых веществах, проникая и в наш организм, провоцируя разные заболевания. Зарядные приборы позволяют не только заметно экономить при приобретении: это отличный способ улучшить состояние окружающей нас с вами среды.