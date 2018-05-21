Клещи атакуют петербуржцев: за неделю трое заразились энцефалитом

Трое петербуржцев заразились клещевым энцефалитом и четверо — болезнью Лайма за прошедшую неделю. Всего в Боткинскую больницу обратились 394 пострадавших.

Как сообщает 21 мая портал «Доктор Питер», количество пострадавших от присасывания клеща только растет. Если неделей ранее в больницу после встреч с кровососами обратилось 337 человек, то за минувшую — уже на полсотни больше, 394. Из 343 сданных на анализ клещей возбудитель боррелиоза был выявлен у 96, энцефалита — у одного. По результатам лабораторных исследований врачи подтвердили у 7 горожан заражение клещевыми инфекциями — у трех диагностировали клещевой энцефалит, у четверых — боррелиоз.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что чаще всего горожане «цепляют» клещей в Пушкинском районе Петербурга.

Всего с начала сезона в Боткинскую больницу обратились 1239 пострадавших.