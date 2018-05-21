Ради интереса: на Васильевском хулиган повредил три машины

Три припаркованных автомобиля попались под руку дебоширу-переростку в Василеостровском районе Петербурга. Об инциденте 21 мая сообщила пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на субботу, 19 мая. Наряд вневедомственной охраны отреагировал на звук работающих автомобильных сигнализаций. У дома 27, корпус 1, по улице Беринга 26-летний мужчина из хулиганских побуждений громил припаркованные LADA Kalina, Mazda CX-5 и Suzuki SX4.

Дебошира задержали на месте происшествия и доставили в ближайший отдел полиции. Сейчас проводится проверка, ущерб ещё предстоит установить. Мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела.