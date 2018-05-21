Квартиры в ЖК «ПаркЛэнд» можно приобрети с помощью субсидий

АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (ЦДЖ) аккредитовал ЖК «ПаркЛэнд» от «Полис Групп» в рамках целевых жилищных программ Санкт-Петербурга.

Теперь клиенты, которые планировали приобрести жилье с помощью субсидий, социальных выплат или целевых займов могут рассмотреть вариант покупки квартиры в этом жилом комплексе.

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в Кудрово: в шаговой доступности от метро «Ул. Дыбенко» на границе с парком Оккервиль. Для жильцов будет предусмотрен собственный выход в парк, создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

В проекте представлены студии, 1-, 2-комнатные квартиры, а также квартиры с европланировками. Стоимость квартир начинается от 1,64 млн рублей.

Уточняйте подробности в Отделе продаж «Полис Групп».

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents